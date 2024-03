Braziliaanse spits Pedro Henrique Barbosa Alves goudhaantje voor Hoogeveen

VOETBAL - Hoogeveen nam het in de 3e Divisie A in eigen huis op tegen concurrent Eemdijk. Lange tijd leek het duel zonder doelpunten te eindigen, maar in de slotfase zette Hoogeveen de wedstrijd volledig op zijn kop en trok met 1-0 aan het langste eind.

De Braziliaanse aanwinst Pedro Henrique Barbosa Alvas, die in de winter de blauwhemden kwam versterken, werd de matchwinner.

Door de overwinning staat Hoogeveen op de 15e plek met 27 punten. Het gat met nummer 16 (DVS'33) bedraagt twee punten, maar veel belangrijker is het verschil met Eemdijk, de nummer 14. Die plek is namelijk de eerste veilige plek aan het einde van de reguliere competitie. Dat verschil is nog maar drie punten, al speelde Eemdijk wel een duel minder dan Hoogeveen (23 om 24 van de in totaal 34 duels).

Bijlsma dichtbij de 1-0

In de eerste helft was Hoogeveen al dichtbij de voorsprong na een dik kwartier, maar de treffer van Emil Bijlsma werd afgekeurd wegens buitenspel. Eemdijk kreeg ook een paar kansen om de leiding te nemen, maar beide ploegen bereikten de rust zonder te scoren.

Dolle vreugde

Na de onderbreking bleven beide ploegen de aanval zoeken, maar doelpunten vielen er in eerste instantie niet. Pas in de slotfase brak de Braziliaanse aanwinst Pedro Henrique Barbosa Alvas de ban voor de thuisclub. Een half uur na zijn invalbeurt schoot de spits met links raak, na een assist van Jeroah Balubun. Wat volgde was dolle vreugde, waarbij Barbosa Alvas nog geel incasseerde vanwege het tonen van zijn imposante torso (voor het uittrekken van je shirt staat nog altijd geel).

'Hele belangrijke punten'

Hoogeveen-trainer Stef Lamberink had al vrede met een punt, maar was vanzelfsprekend dolblij met de driepunter: ''De eerste helft was voor ons en ik vond dat Eemdijk in de tweede helft optisch iets beter speelde. Gelukkig maken wij in deze fase dan toch de goal en pakken daarmee hele belangrijke punten.''