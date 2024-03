Olhaco kan niet stunten tegen Sudosa Desto

Op de overwinning viel niets af te dingen vertelde Olhaco-trainer Xander Arling. ''Zij waren gewoon beter. In de eerste set deden we wel redelijk mee, maar al snel werd Sudosa Desto de bovenliggende partij. De tweede set ging voor ons ook verloren en in de derde set hebben we het nog wel geprobeerd met een aantal wissels, maar dat bracht de ommekeer helaas niet meer teweeg. We hebben terecht verloren van een sterke tegenstander.''