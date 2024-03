Met Rijsdijk onder de lat wint Hurry-Up laatste thuisduel

HANDBAL - Door een sterk slotkwartier heeft Hurry-Up in de laatste thuiswedstrijd van de BENE-League Houten verslagen: 38-31. Met de laagvlieger op bezoek in Zwartemeer maakte Senn Rijsdijk zijn verrassende rentree voor de thuisploeg.

Uit naar Volendam

De mannen van trainer/coach Sven Hemmes sluiten de reguliere competitie volgende week af bij Volendam dat nog in de race is op de Final4. In april laat Hurry-Up zich in de HandbalNL League, de strijd om de landstitel, zien.