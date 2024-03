Strijdend Sudosa-Desto komt net tekort tegen VC Zwolle

VOLLEYBAL - Voor de derde keer oprij weet het damesteam van Sudosa-Desto niet te winnen. VC Zwolle was in Assen met 2-3 te sterk. Setstanden: 23-25, 25-22, 25-20, 22-25 en 10-15.

Nadat de Assense volleybalclub Sudosa-Desto vorige week zaterdag kansloos ten onder was gegaan tegen Apollo 8 in de eerste wedstrijd van de A-poule (3-0 verlies), stond de ploeg van trainer/coach Mark Afman zaterdagavond voor de volgende uitdaging. In Sporthal Olympus in Assen nam Sudosa-Desto het op tegen VC Zwolle.

Sterke start

Ondanks Sudosa-Desto's hoopvolle start in set 1, waar ze een kleine voorsprong namen en op weg leken naar de setwinst, glipte de voorsprong zo uit de Assense handen. Met een stand van 22-19 leek de thuisploeg goed op koers, maar slordigheden aan de Assense kant kwamen de ploeg van Afman duur te staan. Een voetfout (22-20) en een riskante servebeurt die eindigde in het net (22-21) gaf de thuisploeg VC Zwolle de opening die ze nodig hadden. Uiteindelijk was het Manon Torenbeek van Sudosa-Desto die de bal buiten de lijnen sloeg, waardoor de setwinst onverwachts naar Zwolle ging: 23-25.

Slordigheden

Het werd een nek-aan-nekrace in Assen. Aan beide kanten zat het spel vol slordigheden. Maar zoals vaak in sport: de ploeg die de minste fouten maakt wint. Opnieuw was Sudosa-Desto op weg naar setwinst. Met een voorsprong van 24-20 leken de Zwollenaren rijp voor de slacht, maar ze vochten terug. In korte tijd wisten de bezoekers twee punten bij te schrijven: 24-22. Het leek een herhaling van set 1 te worden. Maar na een time-out aan de zijde van Sudosa-Desto, was het Kirsten Wessel die het setpunt wist te benutten: 25-22.

Wessels maakt verschil