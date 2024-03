DOS’46 op alle fronten overklast door KZ

KZ was op voorhand favoriet voor de overwinning en dit kwam in de confrontatie duidelijk naar voren. DOS'46 probeerde wel de aanval te zoeken, maar trof een sterk spelend KZ dat de overwinning verdiend pakte blikte Mulder terug.

''Wij speelden een zwakke wedstrijd en de ruststand van 11-5 is denk ik wel veelzeggend. Het ontbrak bij ons aan power en we speelden KZ volledig in de kaart met onze tactiek. Het is geen onwil van onze spelers, maar ik miste het heilige vuur.''