WKE'16 veel te sterk voor lamlendig VKW

WKE'16 betere ploeg

De zon scheen uitbundig op sportpark de Perkenslag in Westerbork en op een zeer hobbelig hoofdveld waren de gasten uit Emmen in de beginfase de betere ploeg, zonder dat het veel kansen opleverde.

Hoofdrol Fik

WKE'16 was de betere ploeg in de eerste helft en Fik miste, tien minuten voor rust, een enorme kans op de 0-2. Alleen voor Mulder schoot Fik de bal veel te slap in, waardoor Mulder redding kon brengen. Een minuut later kreeg Fik het aan de stok met doelman Mulder, die na een duw van de aanvaller van WKE, gretig naar de grond ging. Fik kreeg van de arbiter geel. Acht minuten later was het wel raak voor Fik. De spits zette zichzelf opnieuw vrij voor Mulder en dit keer won de Emmenaar het duel wel door de 0-2 kalm binnen te schieten.