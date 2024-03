Drenthina sleept tweede periodetitel binnen na zege tegen Grijpskerk

Een mooie opsteker voor Oosting. De trainer tekende eind vorig jaar bij en is ook volgend seizoen eindverantwoordelijk voor de hoofdmacht. ''We zijn ontzettend blij met deze prijs, want het seizoen is nu al geslaagd. We hebben een moeizame eerste seizoenshelft gekend met veel blessures en de tijden zijn gelukkig veranderd, want we hebben nu een hele mooie uitgangspositie gecreëerd. We hebben niets meer te verliezen en kunnen vanaf nu lekker vrijuit spelen en wie weet zit er nog wel meer in, want we zijn in vorm. Dat hebben we de laatste weken duidelijk laten zien, maar we moeten er wel voor zorgen dat iedereen fit blijft.''