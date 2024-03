Speelt topspeelster van Sudosa-Desto volgend seizoen nog wel in Assen?

Het huidige volleybalseizoen is nog in volle gang, maar ondertussen is Sudosa-Desto achter de schermen al druk bezig met het volgende seizoen. De club is bezig met de samenstelling van het team voor het seizoen 2024/2025.

In de laatste aflevering van de podcast van 'Tijd voor Volleybal' verraste Sudosa-Desto's trainer/coach Mark Afman met een nieuwtje: diagonaalspeelster Iris Reinders keert volgend seizoen terug naar Assen. De volleybalster uit Grolloo droeg in het verleden al het groene shirt van Sudosa-Desto en kwam in de afgelopen jaren uit voor onder meer VC Sneek, het Belgische VDK Gent en speelt momenteel voor VV Utrecht.

"Het is heel mooi dat ze weer terugkeert", zegt Afman. "Toen ze vroeger bij Sudosa-Desto speelde heb ik ook met haar samengewerkt. Ze is een goede speelster met een divers aanvalspatroon, dus ik denk dat wij daar als team sterker van worden. Daarnaast woont ze in Veendam, ze speelt nu in Utrecht en is ze wel klaar met het vele heen-en-weer-gereis. Dus het was voor haar een goed moment om terug te keren naar Assen", sluit Afman af.

Zelfde positie als Boonstra

Reinders is dus op haar best als diagonaalspeelster. Een opvallend detail hierin is dat dit de favoriete positie is van Paula Boonstra, momenteel de topscorer in het Eredivisie-klassement en van onschatbare waarde voor Sudosa-Desto. Kortom: niet per se een plek waar je een extra iemand voor nodig hebt.

Of de komst van Reinders invloed heeft op de toekomst van Boonstra is niet duidelijk. Desalniettemin twijfelt de Friezin over haar toekomst in Assen.

"We hebben een aantal gesprekken gehad", vertelt Boonstra. "En daarin hebben meiden aan kunnen geven of ze willen blijven of niet. Ik ben één van de speelsters die hebben aangegeven het nog niet te weten."

De dames van de huidige selectie hebben twee weken de tijd om te reageren op het voorstel van de club, die op dit moment de 3e plaats bezet in poule A van de play-offs. De kwartfinales om de landstitel zijn al bereikt, maar als Sudosa-Desto nog één plek stijgt in de poule dan is de formatie uit Assen direct geplaatst voor de halve finale.