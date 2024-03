Germanicus verspeelt dure punten met gelijkspel tegen SC Emmeloord

Een grote teleurstelling vertelde Wielink na afloop. ''Dit is heel erg jammer, want het verschil is nu groter geworden, maar het is gewoon niet gelukt tegen SC Emmeloord. Het was overigens ook helemaal geen hoogstaande wedstrijd. We speelden op een slecht veld, waardoor we geen hoog tempo konden spelen en moesten tot overmaat van ramp ook nog met tien man verder. Als we één van de vijf kansen hadden gemaakt, dan was er niets aan de hand geweest.''