Fik on fire voor WKE'16 en Ruinen opnieuw de sterkste in Woldenderby: Kijk nu aflevering 23 van Onze Club

ACV kreeg veel complimenten in Bunschoten-Spakenburg, maar de koploper van de Betnation Divisie (Spakenburg) stapte na negentig minuten wel als winnaar van het veld. Het werd 2-1. Door die zege zijn 'de blauwen' weer een stap dichterbij de titel gekomen. ACV blijft trouwens knap 5e.

In de hele fraaie 1e klasse J kozen we dit weekend voor een duel tussen twee ploegen die dolgraag heel snel richting een veilige plek willen stijgen: VKW - WKE'16. De wil bleek overigens alleen zichtbaar bij de bezoekers, die met een hoofdrol voor Djairo Fik, simpel wonnen. Daar kon de 248e goal van Anjo Wilems (in een officiële wedstrijd voor de Börkers) niets aan veranderen: 1-4.

FC Zuidlaren laat kans op periodetitel liggen

In de zaterdag 3e klasse C is het verschil tussen de nummer 1 en 12 op de ranglijst slechts 10 punten. Alleen WVV en Mamio kunnen de promotie-aspiraties met nog tien duels in de ijskast zetten. De overige ploegen mogen blijven dromen van de 2e klasse. Zo ook FC Zuidlaren. De enige Drentse club in deze klasse staat op één punt van koploper Helpman en ontving met Lycurgus een andere kampioenskandidaat. Het werd een middag om snel te vergeten. De ploeg van trainer Lesmond Prinsen verloor en pakte daardoor niet de periodetitel, die voor het oprapen lag.

Eerste zege FC Meppel in 2024

In de zaterdag 3e klasse D boekte FC Meppel de eerste zege van 2024. De groen-witten waren met 0-5 te sterk voor De Weide. Wellicht biedt het hoop voor een eindsprint in deze competitie, waarin Meppel lang koploper was maar inmiddels een gat van zes punten moet overbruggen richting koploper Be Quick'28 uit Zwolle.

Ruinen duwt Ruinerwold dieper in de put

De laatste wedstrijd in aflevering 23 van seizoen 12 van Onze Club is de Woldenderby tussen Ruinen en Ruinerwold. Ruinen hoopt dit seizoen op promotie richting de 2e klasse, terwijl de bezoekers alle zeilen moeten bijzetten om de directe degradatie te ontlopen. Dat laatste is na de 5-1 nederlaag weer iets moeilijker geworden.