Woldenderby opnieuw prooi voor Ruinen: zorgen Ruinerwold nemen toe

VOETBAL - Net als in de heenwedstrijd kwam Ruinerwold op voorsprong in de derby tegen Ruinen, maar net als vijf maanden geleden ging de zege eenvoudig naar de blauwhemden. In Ruinerwold werd het 2-5, vanmiddag won de subtopper in de 3e klasse C met 5-1.

Ruinen blijft door die zege volop mee doen voor een plek in de nacompetitie voor promotie, terwijl Ruinerwold blijft steken op plek 12. Die plek betekent aan het einde van het seizoen degradatie naar de 4e klasse. Het enige perspectief dat de ploeg van trainer Johnny Wassenaar nog heeft is plek 11, al staan de roodhemden met 7 punten uit 15 duels twee punten onder Schoonebeek (de nummer 11), dat ook nog eens twee duels minder heeft gespeeld. Dwingeloo lijkt met 5 uit 14 al niet meer te redden.

Raptim en Pesse winnen

Koploper Raptim deed vandaag wat het doen moest: winnen bij SVV'04 (1-2). Het gat met nummer 2, SV Pesse (dat met 3-0 won van Beilen), is na 15 van de 24 wedstrijden vijf punten. HODO, dat met 1-3 won van Sweel, volgt op twee punten van Pesse.

Eerste goal Per Ove Boxem

In een heerlijke ambiance en vooral een zeer aangenaam zonnetje startte Ruinerwold beter aan de Woldenderby dan de thuisploeg. Via de piepjonge Per Ove Boxem (zijn eerste treffer als senior, uitgerekend tegen de buurman) kwamen de roodhemden, wel wat gelukkig, op voorsprong en die 0-1 had na een kwartiertje spelen zomaar naar 0-2 getild kunnen worden. Julian van Bohemen mocht alleen af op Ruinen-doelman Jarno van Belkum, maar werd net op tijd van de bal gelopen door Thijs Lubbinge.

Orde op zaken

Daarna ging het snel met drie treffers in een tijdsbestek van 25 minuten. Jasper van Laar (uit de draai), Arnold Emmink (een vrije bal die onderweg getoucheerd leek te worden) en een benutte (goedkoop gegeven) strafschop van Lubbinge zorgden voor een 3-1 ruststand. Ruinen stelde orde op zaken en deed dat in die tweede fase van de eerste helft ook met prima, geduldig voetbal.

Ruinerwold probeert tevergeefs, Ruinen countert met succes