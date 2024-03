Rolder Boys verslaat Valthermond en blijft redelijk in het spoor van koploper Roden

VOETBAL - Rolder Boys deed wat het doen moest in de titelstrijd van de`zondag 2e klasse I. De ploeg van trainer Rick Slor won bij Valthermond (1-2) en verkleinde daardoor het gat naar koploper Roden, dat een vrij weekend had, naar 5 punten.

Niels Stoffers zette de bezoekers op het bijveld van De Meent na een half uur op voorsprong en Valthermond, dat na rust met veel risico's en een andere strijdwijze speelde (vooral met hoge ballen richting de voorhoede), kwam een kwartier voor tijd op gelijke hoogte. Verdediger Tom Meijers, die in het tweede bedrijf als stormram fungeerde, was de doelpuntenmaker. Valthermond hoopte erop en erover te gaan, maar ging dus de bietenbrug op. Siemen Krikke, met zijn veertiende treffer van het seizoen, werd de matchwinner voor de wit-zwarten.

Verschil met Roden vier punten en één wedstrijd

Rolder Boys heeft nu 31 punten uit 15 duels. Dat zijn er vier minder dan koploper Roden. Er zijn in deze 2e klasse I in totaal 24 duels te spelen.

Valthermond moet naar beneden kijken

Voor Valthermond geldt dat de ploeg, ondanks de 5e plaats, toch vooral naar beneden moet kijken. De ploeg van trainer Kenny Koning heeft 20 punten uit 15 wedstrijden, maar het gat naar de ploegen die na dit seizoen moeten spelen tegen degradatie in de nacompetitie is maar vier punten. Bovendien heeft de nummer 9, Stadskanaal, ook één duel minder gespeeld. Plek 8 is de laagste veilige plek in deze klasse.