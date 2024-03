Spektakel in Emmerschans: EHS'85 - Actief van 3-0 naar 3-4 en uiteindelijk 4-4

VOETBAL - Peize was weer eens de grote winnaar van het weekend in de 3e klasse B van het zondagvoetbal. De koploper won zelf met 0-3 bij SVZ en zag de naaste belagers - EHS'85 en Actief - in een directe confrontatie gelijkspelen: het werd 4-4 in Emmerschans.

Het nog altijd ongeslagen Peize heeft nu 28 punten uit 12 duels. EHS'85 volgt met 25 uit 4, terwijl Actief 24 punten uit 16 wedstrijden heeft.

Voor Peize waren Dion Wekema, Simon Wekema en clubtopscorer Maurijn Timmer de doelpuntenmakers. SVZ eindigde het duel in Zeijen overigens met tien man, nadat Dirk van Faassen diep in de tweede helft zijn tweede gele kaart ontving.

Productieve middag

Het was een productieve middag in de 3e klasse B, want er vielen liefst 35 goals in de zeven wedstrijden. Zo won Noordster met 8-1 van Groninger Boys en kende Gieten geen genade voor Bellingwolde: 6-0.

Maar de meest spectaculaire wedstrijd was toch wel EHS'85 - Actief, waarin de thuisploeg geweldig aan het duel begon. Binnen 25 minuten leidde de promovendus al met 3-0 door twee doelpunten van Henk Teuben (waarvan de eerste al in de eerste minuut) en één van Patrick Eberhard. Nog voor rust kwam de spanning terug, want de bezoekers uit Eelde kwamen via Ermin Imelman en Leon Buiter terug tot 3-2.

In de tweede helft gingen de bezoekers er zelf op en over. Imelman, die met 15 goals er eentje minder heeft gemaakt dan Teuben van EHS'85 dit seizoen, was verantwoordelijk voor de gelijkmaker en Buiter zorgde er met zijn tweede middag voor de 3-4.

Eberhard voorkomt absolute sensatie: vierde speler met twee treffers

De sensatie van Actief werd door Patrick Eberhard (de vierde speler die twee keer scoorde) iets minder groot gemaakt. Hij maakte de 4-4. Op het moment van die gelijkmaker waren er nog zeker 25 minuten te spelen, maar tot ieders verrassing werd er na die achtste treffer niet meer gescoord.