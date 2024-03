Locadia vindt nieuwe club op tweede niveau van Spanje

VOETBAL - Jürgen Locadia heeft na zijn avontuur in China een nieuwe club gevonden. De spits uit Emmen is toegevoegd aan de selectie van SD Amorebieta, dat uitkomt op het tweede profniveau van Spanje.

Locadia (30) moet zijn nieuwe werkgever behoeden voor degradatie. Amorebieta verkeert momenteel in degradatiezorgen. De club uit het Baskenland is momenteel hekkensluiter in de Segunda Division, met 24 punten na 29 duels.