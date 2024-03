'Ik gaf hem een schop onder z'n kont toen hij op de scheidsrechter afging'

Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe elke dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Deze week is Anton Bijker van SVN'69 te gast. De 49-jarige verdediger, die vorig jaar in volle glorie afscheid nam van het amateurvoetbal, kon het toch niet laten. Trainer Jarrisch Keizer moest onlangs een beroep op hem doen en dus maakte de voormalig speler van SC Genemuiden en vv Staphorst afgelopen weekend zijn rentree in het roodwit.

Bijker: "Het zit gewoon in de genen. Het spelletje is zo leuk, dus als de club in nood zit dan help ik ze daar graag bij. Ik hoop dat ik met mijn ervaring dan nog van waarde kan zijn."

'Ik gaf hem zo een schop onder z'n reet'

Bijker vertelt in de Onze Club Podcast over hoe hij is opgevoed. "Onze vader zei altijd: 'Als jij iemand met een doodschop uit de wedstrijd trapt, dan ben je aan de beurt'. Dat had ik goed begrepen. Soms is iemand gewoon beter en dan moet je dat accepteren." Zo zette Bijker ooit zijn broertje eens op zijn plaats, nadat-ie op de scheidsrechter was afgestormd voor een mogelijke penalty. "Ik gaf hem een schop onder z'n reet en zei: nu wegwezen! Die scheidsrechter moest zo hard lachen."