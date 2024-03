Handballer Boonstra tekent 'contract voor het leven'

Onmisbaar

Trainer Sven Hemmes noemt Boonstra onmisbaar voor de selectie: "Hij heeft een fantastische wedstrijdmentaliteit, is een echte winnaar en gaat in de dekking altijd voorop in de strijd. Sjoerd is een echte leider in de groep en met al zijn ervaring houden we een goede balans en kunnen we de jonge jongens beter maken."