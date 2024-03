Wie houdt Yorick Zweerink van topscorerstitel? Bekijk hier de complete lijst met Drentse schutters

VOETBAL - Met drie treffers had Yorick Zweerink weer eens een groot aandeel in de zege van zijn club Bargeres, dat afgelopen weekend met 6-1 won van BATO uit Winschoten. De Emmer club bleef door deze zege voor de 12e keer op rij foutloos in de zaterdag 5e klasse F en lijkt het kampioenschap een kwestie van tijd. Datzelfde geldt voor Zweerink in de strijd om de topschutterstitel.