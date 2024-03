WIELRENNEN - Waarom reden er afgelopen weekend tijdens de Ster van Zwolle wel gewoon politiemotoren in koers om de wedstrijd te begeleiden en kan dat komend weekend tijdens de Ronde van Drenthe niet? Het is een vraag waar voorzitter Femmy van Issum van de Ronde van Drenthe al heel wat slapeloze nachten van heeft gehad.

"De politie in Overijssel zegt wel genoeg mensen te hebben en in Noord-Nederland hebben we dat niet", reageert Van Issum, "dat kan toch niet."

Geen Ronde van Drenthe voor mannen

Voor het eerst sinds 1960 staan er komend weekend, mede daardoor, geen mannen aan de start van de Ronde van Drenthe. Buiten gebrek aan politie-inzet heeft dat ook alles te maken met de hoge regeldruk en de daardoor stijgende kosten.

"Dit is niet 'onze' Ronde van Drenthe: dit is een overlevingsronde", zegt Van Issum. "In september wordt beslist wat de Ronde van Drenthe in de toekomst gaat doen."

Ander karakter

Komende zaterdag staat de Drentse Acht van Westerveld op het programma. Ook dat parcours heeft vanwege strengere milieu-eisen een ander karakter gekregen en bestaat nu uit zeven omlopen van zestien kilometer van Ansen naar buurtschap Oostende. Alleen de start en finish zijn op de Brink in Dwingeloo.

Het karakter van de WorldTour-wedstrijd van zondag is eveneens compleet anders. De vrouwen rijden vijf rondes van 29 kilometer rond en over de VAM. De bedoeling is dat het nieuwe 'Dak van Drenthe', met 63 hoogtemeters, in het parcours wordt opgenomen. Ook wordt er bovenop de afvalberg gefinisht en daarmee gaat er een streep door de traditie om in Hoogeveen te finishen.

Deelnemersveld

Het deelnemersveld bij de vrouwen is wel eens beter geweest. De wielerronde zit op de kalender tussen twee Italiaanse wedstrijden in. Afgelopen weekend was de Strade Bianche en volgende weekend is de Trofeo Binda.

"Ploegen hebben geen zin om heen en weer te vliegen", verklaart Van Issum. De grote Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike, van onder meer Marianne Vos, is niet van de partij in Drenthe. "De toppers zijn op hoogtestage en voor de jongere rensters is dit parcours misschien te zwaar", licht Van Issum toe.

Lorena Wiebes

Drievoudig winnares Lorena Wiebes meldt zich wel in Drenthe. En dat geldt ook voor Chantal van den Broek-Blaak die in 2016 de Women's WorldTour in Hoogeveen al eens wist te winnen en nu - na de geboorte van haar eerste kind - weer terug is gekeerd in het peloton. Ook 'alleskunner' Puck Pietserse staat op de startlijst.

Live op TV Drenthe