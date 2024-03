Joël van Kaam van FC Groningen naar ACV, ook Luca Broers (FC Meppel) naar Assen

VOETBAL - ACV heeft zich voor het komende seizoen versterkt met FC Groningen-speler Joël van Kaam. De in Delfzijl geboren verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, speelde zes duels in de eredivisie bij zijn huidige club.

Hij maakte daarnaast in zestien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie speelminuten. Dat deed hij bij FC Emmen, in het seizoen 2021/2022.

Van Kaam maakte zijn profdebuut voor FC Groningen in De Kuip, tegen Feyenoord. op 8 november 2020. De Rotterdammers wonnen het duel met 2-0.

Bij FC Emmen was hij in het kampioensjaar zestien keer invaller. Dat was hij voornamelijk als rechtsback, maar Dick Lukkien liet hem ook regelmatig als rechterspits invallen. In de promotiewedstrijd, bij FC Dordrecht (0-1) loste hij vijf minuten voor tijd Ole Romeny af.

Luca Broers

Ook Luca Broers maakt na de zomer de overstap naar ACV. De Meppeler begon met voetballen in zijn woonplaats bij MSC. Vervolgens kwam hij in de jeugdopleiding van sc Heerenveen terecht en later in die van FC Emmen om daarna terug te keren bij MSC. Vanuit de JO19 van die club maakte hij de overstap naar de hoofdmacht van FC Meppel, uitkomend in de 3e klasse D van het zaterdagvoetbal.

Wouter Hoeks