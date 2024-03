Clubman Richard Moes en FC Emmen per direct uit elkaar: 'Met pijn in het hart'

VOETBAL - FC Emmen en keeperstrainer Richard Moes gaan per direct uit elkaar. 'In goed onderling overleg', luidt de boodschap vanuit de club. Moes (53) gold en geldt als een echte clubman, een Emmenaar die van jongs af aan verbonden was aan de Drentse profclub.

Hij doorliep er de jeugd, was daarna jarenlang seizoenkaarthouder en trad in 2008 in dienst bij de club als keeperstrainer. Hij promoveerde met 'zijn' FC Emmen twee keer naar de eredivisie en maakte ook beide degradaties mee.

In september legde hij, vanwege mentale en fysieke problemen, zijn taken tijdelijk neer.

Het tijdelijke werd permanent en links en rechts werd steeds meer gefluisterd over de werkelijke reden. Zo zou het niet boteren tussen hoofdtrainer Fred Grim en de keeperstrainer. Iets wat trouwens tot nu toe altijd is ontkend.

'Ik hou van FC Emmen'

Moes laat weten dat het besluit weliswaar in goed onderling overleg is genomen, maar dat het hem heel veel pijn doet. "Het is mijn cluppie. Ik heb mijn hele leven bij die club doorgebracht. Ik was er speler, supporter en uiteindelijk ben ik er jaren in dienst geweest. Ik hou van FC Emmen, dat gaat er nooit meer uit."

Passend afscheid