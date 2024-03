Wilko Niemer ook volgend seizoen hoofdtrainer van Achilles 1894

VOETBAL - Wilko Niemer, die bij Achilles 1894 in de winterstop het roer overnam van de ontslagen René Wollerich, is ook volgend seizoen de technisch verantwoordelijke man bij de Asser club.

Niemer, die als speler van Achilles 1894 in het seizoen 1999/2000 landskampioen bij de zondagamateurs werd met Ron Jans als trainer, was als oefenmeester eerder werkzaam bij Ruinerwold, De Weide en Alcides. Bij die club was hij de afgelopen zes seizoenen werkzaam.