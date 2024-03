LTC wint in Friesland en klimt naar plek 2

VOETBAL - LTC won vanavond in de 2e klasse J met 0-2 bij FC Surhústerfean. Door de zege klimmen de mannen van trainer Germain Beck naar de tweede plek, op drie punten van koploper Noordscheschut.

Bovendien hebben de Schutters één duel minder gespeeld. "Maar we leggen in ieder geval wat druk op die ploeg", aldus Beck. "Of we voor de titel gaan? Nou ja, waarom niet. We willen in ieder geval zolang mogelijk meedoen en wellicht de nacompetitie halen. Dat zou al een geweldige prestatie zijn, nadat de club vorig jaar ternauwernood aan degradatie wist te ontsnappen."

Voor LTC betekende de zege in Friesland ook dat de ploeg na de winter nog ongeslagen is, met vier gelijke spelen en twee zeges. De groenhemden hebben 31 punten uit 17 duels. Koploper Noordscheschut heeft er 34 uit 16. VEV'67 staat 3e met 30 uit 16 en FC Surhústerfean volgt met 30 uit 17. Op plek 5 staat Drenthina, dat afgelopen weekend de tweede periodetitel in de wacht sleepte, met 29 uit 16.

Djababoe en Uineken

De twee treffers in Surhuisterveen vielen na rust. Romano Djababoe (topschutter van LTC met 9 treffers) maakte in de 55ste minuut de 0-1, waarna Lars Uineken het duel vijf minuten voor tijd besliste met een geweldige uithaal in de bovenhoek. Op het moment van de 0-2 speelde de thuisploeg al met een man minder (na twee keer geel vanwege commentaar op de leiding).