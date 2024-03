'Wij hadden liever een échte Ronde van Drenthe met keien gereden'

WIELRENNEN - Meike Uiterwijk Winkel (24) uit Echten en Anniek Mos (22) uit Ruinen rijden komend weekend een dubbel programma in eigen provincie. Morgen de Drentse Acht van Westerveld met start en finish in Dwingeloo en zondag de 'grote' Women's WorldTour Ronde van Drenthe met de start bij het gemeentehuis van Beilen en de finish op de VAM-berg.

Maar het karakter van beide parcoursen is behoorlijk veranderd. Omdat de politie ontbreekt tijdens de koers, worden er nu omlopen gereden. Zaterdag rijdt het peloton 7 rondes van 16 kilometer tussen Ansen en Westeinde. Zondag staan er 5 omlopen van bijna 30 kilometer rondom en over de VAM-berg op het programma.

"Ja, ik baalde wel. Ik had heel graag nog een échte Ronde van Drenthe willen rijden met keien erin", trapt Mos af. "Het zijn nu omlopen. Iets is beter dan niets. Maar ik weet niet of dit nu helemaal mijn parcours is ", vult Uiterwijk Winkel aan.

Pech

Vorig jaar bij hun debuut op het hoogste niveau hadden ze ook al pech. Toen werd de wedstrijd - in verband met de sneeuw - ingekort naar 100 kilometer en was het ook rondjes rijden.

"Voor mijzelf was het niet echt goed. Ik lag bij die grote valpartij aan het begin. En dat was meteen einde koers. Dus ik hoop dat het dit jaar beter gaat", blikt Uiterwijk Winkel terug. Terwijl Mos betere herinneringen bewaart aan haar debuut. "Ik kon wel meekomen. Dus ik hoop zeker te kunnen finishen."

Warme herinneringen

Als échte Drenten bewaren beide vrouwen warme herinneringen aan de Ronde van Drenthe van 'vroeger'. "Ik ging elk jaar met m'n opa en oma kijken. M'n tante, Christine Mos, heeft hem natuurlijk ook gefietst. Zij is nu koersdirecteur dus we zitten ook nog samen in koers", vertelt Mos. Ook Uiterwijk Winkel koestert warme herinneringen. "Met m'n buurmeisje en m'n vader gingen we altijd afsteken om ze zo vaak mogelijk te zien. Dan gingen we bidons en handtekeningen scoren."

Mos was in het verleden vooral mountainbiker. Maar nu heeft ze definitief de overstap naar de weg gemaakt. Uiterwijk Winkel werd als junior al Nederlands kampioen op de weg. Maar op haar negentiende hing ze haar fiets - tijdelijk - aan de wilgen.

"Ik denk dat ik het echt even nodig had om er tussenuit te gaan. Ik heb 2,5 jaar geen koersen gereden, maar ik heb er nu zoveel plezier in dat ik écht niet meer zonder kan", besluit Uiterwijk WInkel.

Dak van Drenthe