Scheidsrechter Ruben van Klinken (17): 'Meestal gaan ze me het eerste kwartier uittesten'

VOETBAL - Scheidsrechter Ruben van Klinken uit Nieuw-Weerdinge is pas 17 jaar en fluit al wedstrijden sinds z'n 10e. Eerst alleen bij zijn eigen club Titan, maar inmiddels heeft hij ook al zijn debuut bij de senioren gemaakt. In januari werd hij verrassend verkozen tot amateur-scheidsrechter van het jaar. Maar Van Klinken wil nog veel meer.

"Ik wil graag in het betaald voetbal fluiten. Overal in stadions komen en grote spelers fluiten, daar doe ik het uiteindelijk allemaal voor", reageert Van Klinken.

Adrenaline

Om 'meters te maken' fluit hij nu zo'n drie wedstrijden per week. "Ik vind het mooi om op het veld te staan en de spelers te zien voetallen. Ik sta op drie meter afstand als iemand op het doel knalt en scoort. Ook de adrenaline die het geeft om altijd maar de juiste beslissing te willen nemen, dat maakt het vak zo mooi."

Emoties

In zijn woonplaats Nieuw-Weerdinge voetbalt Van Klinken zelf ook nog. En dus weet hij als geen ander wat voor gevoel een scheidsrechter tijdens een wedstrijd bij een speler kan oproepen.

"Ik zal ze niet uitschelden. Maar als ik het er niet mee eens ben, zal ik wel even naar ze toegaan. Niet omdat ik zelf scheidsrechter ben, maar omdat ik het er dan als speler niet mee eens ben. Daardoor snap ik ook dat spelers emoties hebben. Daar moet ik mee omgaan. Als ik zelf een kut-pass geef, dan zeg ik dat ook."

Even slikken

Omdat Van Klinken pas 17 is, brengen zijn ouders hem naar de wedstrijden. Langs de zijlijn krijgen zij dan alle opmerkingen die over hun zoon worden gemaakt mee. En dat is soms best even slikken voor zijn moeder Karina.

"Ik hoor veel van ouders. Vandaag was het een vriendelijke wedstrijd zonder gekkigheden. Maar als die er wel zijn, dan ga ik op een plek staan waar het rustig is. Meestal hou ik me in want Ruben vindt het niet leuk als ik er wat van zeg. Hij moet het zelf oplossen in het veld en hij zegt zelf dat hij weinig last heeft van wat er aan de kant gaande is."

Kans geven om te leren

Als scheidsrechter heeft Van Klinken veel aan z'n hoofd. Hij is verantwoordelijk voor de inspectie van het veld en de doelen, hij doet vooraf de spelerspascontrole en dan moet hij tijdens de wedstrijd natuurlijk de orde bewaren. Dat betekent dat hij fluit voor overtredingen, de tijd in de gaten houdt en kaarten, wissels en doelpunten noteert. En dat allemaal zonder de hulp van neutrale grensrechters.

"Ik vind dat trainers en spelers zich wel eens mogen realiseren wat er allemaal van een scheidsrechter wordt verwacht", zegt moeder Karina. "Hij moet ook dingen meemaken om van te leren. En ik hoop dat mensen hem ook die kans geven."

'Heeft een goede uitstraling'

We volgen Van Klinken bij de wedstrijd van de JO19 van GRC Groningen tegen Heerenveense Boys. Een wedstrijd uit de vierde divisie. Spelers die over het algemeen net iets ouder zijn dan de 17-jarige Drent. In de tweede helft is er werk aan de winkel als thuisploeg GRC op een 4-3 voorsprong komt. Maar Van Klinken slaat zich er kranig doorheen.

Ook naar tevredenheid van trainer Justin Lulofs van GRC. "Wij hebben hem al een keer eerder gehad, toen vonden we hem ook echt uitstekend. Het is een jonge jongen maar hij heeft een heel goede uitstraling en dat brengt hij ook over op de spelers. Wij merken niet dat hij jonger is dan de jongens die op het veld staan."

Scherp blijven

De wedstrijd duurt meer dan 100 minuten en dat vraagt dus een extra lange spanningsboog van de scheids. "Dat is wel lastig. Ik loop gemiddeld 13 kilometer per wedstrijd en dan moet je wel scherp blijven."

Overstap naar senioren