Dankzij oud-motoragent Okko gaat Ronde van Drenthe door: 'Niemand kan de koers stelen'

Het lokale parcours is niet hermetisch afgesloten, maar gaat steeds open en dicht als de koerssituatie daarom vraagt. Als een horloge dat nauwkeurig staat afgesteld, reageren de oud-agenten op elkaars signalen. "De frustratie bij inwoners van Drijber is zo minder", hoopt Dekker.

Zijn grote voordeel is dat het parcours bijna in 't hoofd is geplant. Jaarlijks trapt hij op eigen houtje tot 20.000 kilometer op de racefiets, en al heel wat jaar sleutelt hij aan het parcours van de Ronde van Drenthe. "Als Femmy (voorzitter Femmy van Issum, red.) zegt: daar wil ik heen, dan pak ik m'n laptop en maak een route. Bekendheid van wegen is alles."

'De Ronde van Drenthe is elk jaar anders'

Vorig jaar moest in allerijl het parcours worden aangepast wegens slechte weersomstandigheden. Dekker is in die gevallen een factor die niet mag ontbreken. "De Ronde van Drenthe is elk jaar anders. Ik kan me nog een heel koude editie herinneren, met twee graden boven nul. Niet alleen de renners waren onderkoeld, ook wij motorrijders", blikt Dekker meewarig terug. "Ik was drie dagen na dato nog koud."