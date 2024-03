Fred Grim heeft z'n ideale elf gevonden: 'Maar er kloppen zeker spelers op de deur'

VOETBAL - Eén zwaluw maakt geen zomer en twee zwaluwen ook nog niet. Zoveel is inmiddels helder na de laatste training van FC Emmen in aanloop naar het uitduel bij VVV-Venlo. "We hebben nog helemaal niets en het zou heel naïef zijn om nu te gaan denken dat we weer helemaal terug zijn", luidt het credo op De Oude Meerdijk.

Toch heeft het vertrouwen na de 2-0 zeges op Cambuur en koploper Willem II een flinke boost gekregen en maakte op het trainingsveld het chagrijn meer en meer plaats voor de lach. Ook de zege van Jong PSV op Cambuur afgelopen maandag, waardoor de Drentse club steeg naar een play-off-plek, zorgde voor een glimlach. "Natuurlijk is dat prettig, al ben ik zoals altijd vooral bezig met mijn eigen ploeg", aldus Fred Grim. "Maar processen verlopen altijd beter en vooral sneller als je in een positieve flow zit."

Zonder Landu

Die positieve flow is er zeker na de overwinning van afgelopen vrijdag. Van Cambuur kon je nog zeggen dat die ploeg vooral bezig was met het duel van een paar dagen later in de halve finale van de KNVB Beker (verlies tegen NEC), maar winnen van Willem II werd door zowel vriend als vijand als een puike prestatie gezien. "En we deden het ook nog eens met zeer behoorlijk voetbal", stelde Grim.

De oefenmeester kent in aanloop naar het duel in Venlo weinig personele problemen. Alleen Chardi Landu ontbreekt, net als in de afgelopen twee duels met een knieblessure. Of ik mijn ideale elf heb gevonden? Ja, op dit moment wel."

'Bradly moet oppassen dat 'ie geen supersub wordt'

Dat betekent dat Grim vrijwel zeker met dezelfde elf spelers zal starten als tegen Willem II, dus wederom met Dennis Vos naast Mike te Wierik centraal achterin én met Ben Scholte als aanvallende middenvelder. "Maar er kloppen zeker spelers op de deur, want er wordt door iedereen goed getraind en spelers die invallen doen dat de laatste weken ook prima. Hoe dicht Bradly van Hoeven bij een basisplaats is? Ik snap dat je hem noemt. Hij is drie keer heel goed ingevallen en was in iedere wedstrijd bij een goal betrokken. Hij moet oppassen dat ie geen supersub wordt... haha."