Dennis Vos: 'Ik speel omdat Julius geblesseerd raakte, maar ik heb het ook zeker afgedwongen'

'Hoe het leven in Emmen is? Ja, vooral heel rustig'

Of zijn derde kans als basisspeler ook scheepsrecht zal zijn is de grote vraag. "Ik denk dat ik nu een goede ontwikkeling doormaak en ik hoop deze lijn door te trekken", aldus de voormalig PSV'er. "Hoe het leven hier in Emmen is? Rustig vooral. Het was wel even wennen. Ik verliet Eindhoven, mijn vrienden en familie om 220 kilometer verderop te gaan spelen. Gelukkig ben ik hier prima opgevangen en kan ik het buiten het voetbal ook prima vinden met mijn ploeggenoten. Dat heef me enorm geholpen."