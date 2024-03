Tussenronde is eindstation voor Stam en Schoon in Doha

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk is op het Beach Pro Tour-toernooi in Doha niet verder gekomen dan de tussenronde. Samen met haar dubbelpartner Raisa Schoon verloor ze in twee sets van het Duitse duo Laura Ludwig en Louisa Lippmann: 18-21 en 25-27.

De Nederlanders kregen twee setpunten om de tweede set naar zich toe te trekken, maar benutten deze niet. In het Olympische jaar komt het koppel in Qatar dus niet verder dan de laatste 12, terwijl ze vorig jaar dit toernooi op hun naam schreven. Bij de seizoenstart van het beachvolleybal werden Stam en Schoon tweede in hun poule, nadat ze de beslissende wedstrijd eenvoudig van hun Braziliaanse opponenten wonnen.

Olympische jaar

De nummers 7 van de wereld zijn in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs nog op zoek naar hun topvorm. Op het WK van vorig jaar werd nog wel de kwartfinale bereikt, maar in de laatste toernooien van vorig jaar werd het duo snel uitgeschakeld. In januari kregen de dames een nieuwe hoofdcoach in Frank van den Outenaar. Hij moet de volleybalsters naar Olympisch succes gaan leiden. Het beachvolleybal in Parijs wordt gehouden in een stadion op een steenworp afstand van de Eiffeltoren.