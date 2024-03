Aftellen naar VVV-Venlo - FC Emmen met Mike te Wierik: 'Ook twee zwaluwen maken nog geen zomer'

VOETBAL - Hij hoopte afgelopen zomer op een nieuwe eredivisieclub, maar ondanks dat er wel wat interesse was bleef Mike te Wierik bij FC Emmen. De teleurstelling was er even, maar de knop ging snel om. Uiteraard is de ambitie niet verdwenen. "Maar ik kijk niet te ver meer vooruit. Dat heb ik wel geleerd. Ik heb het vanaf minuut één naar mijn zin bij deze club. Het leeft hier enorm en hoe mooi zou het zijn als we via de play-offs nog iets kunnen bewerkstelligen. Dat zou fantastisch zijn."

De 31-jarige Hengevelder somt de wedstrijden nog maar eens op die onnodig verloren gingen. "ADO Den Haag thuis, NAC thuis en Roda JC uit. Dat is enorm frustrerend. Gelukkig hebben we de negatieve serie, die bijna drie maanden duurde, achter ons gelaten. Alleen hebben we daar pas wat aan als we bij VVV en komende maandag tegen TOP Oss ook een resultaat boeken. Twee zwaluwen maken nog geen zomer. Daar zijn we met z'n allen van doordrongen."

Een kleine aanpassing

De overwinningen op concurrent Cambuur en koploper Willem II hebben wel gezorgd voor hernieuwd vertrouwen in de groep en dus is het volgens de centrale verdediger ook niet onlogisch dat Fred Grim het principe 'never change a winning team' hanteert in De Koel vanavond.

"We hebben voor het duel tegen Roda JC een kleine aanpassing gedaan in onze speelwijze en dat heeft die avond nog niet, maar later wél goed uitgepakt. Wat die aanpassing was? Nou, dat we niet te snel overal één op één door zouden stappen, waardoor we in enorm grote ruimtes kwamen te spelen. Daardoor konden we, als iemand een fout maakte, elkaar nauwelijks helpen."

'Ik hou wel van degelijkheid'

Te Wierik vormt vanavond samen met Dennis Vos het centrale duo achterin. "Dennis kreeg het vertrouwen en hij stond er gelijk, terwijl een speler normaal wel één of twee wedstrijden nodig heeft om in het ritme te komen. Dat verdient een groot compliment. Dat geldt overigens ook voor Julius hoor. Die is trouwens wel iets meer van het kappen en draaien, maar het klopt dat Dennis graag risico wil leggen in zijn spel als hij aan de bal is. Toch is hij degelijk en sober in het verdedigen. Ik hou daar wel van, van die degelijkheid. Dat wordt nog wel eens onderschat."

'Kieft is zo'n fijne speler om als verdediger voor je te hebben'

Degelijkheid is iets wat ook heel goed past bij captain Maikel Kieftenbeld, die sinds het vertrek van Jari Vlak naar ADO Den Haag onomstreden is op het middenveld van FC Emmen. "Of hij de missing link was? Dat weet ik niet, maar het is wel duidelijk dat hij en Lucas Bernadou elkaar goed aanvoelen en aanvullen. Met een loper als Ben Scholte ervoor klikt dat nu heel goed. Ik ken Kieft al heel lang en hij is zo'n fijne speler om voor je te hebben als verdediger. Hij schuwt de duels niet, verzaakt nooit en zorgt dat de restverdediging altijd op orde is."