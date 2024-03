Programma zaterdag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Dit weekend staat er voor de amateurvoetballers weer een competitieronde op het programma, Maar ACV en Hoogeveen zijn dit weekend vrij. Bekijk hier tegen welk team je favoriet club vandaag in actie komt.

Onze Club

Er gaan vandaag drie camera's voor Onze Club op pad. Twee camera's staan bij een duel in de 1e klasse J. Vanmiddag ontvangt HZVV koploper Oranje Nassau uit Groningen. HZVV heeft vijf punten minder dan de Groningers, maar heeft ook twee duels minder gespeeld. Een echte topper dus.

Vanavond wordt in dezelfde klasse een stadsderby gespeeld tussen WKE'16 en DZOH. Het duel in Emmen begint om 19:00 uur en een samenvatting van dit duel is morgenavond te zien op TV Drenthe.