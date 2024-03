Collin Veijer begint aan nieuw seizoen in Moto3: 'Wil meestrijden om de titel'

MOTORSPORT - Collin Veijer uit Staphorst begint gedreven aan zijn tweede seizoen in het wereldkampioenschap van de Moto3. "Ik zie mezelf niet als de grootste kandidaat voor de wereldtitel, maar dat neemt niet weg dat ik er alles aan ga doen om te proberen mee te strijden om de titel", zegt de 19-jarige motorracer uit Staphorst.

Dit weekend begint het nieuwe seizoen met de Grote Prijs van Qatar. Veijer heeft de verwachtingen behoorlijk opgeschroefd na zijn indrukwekkende debuutjaar in het WK wegrace. Hij won in november de Grote Prijs van Maleisië en werd daarmee de eerste Nederlandse winnaar van een grand prix sinds Hans Spaan in 1990 in de 125cc.

Veel aandacht

"Die overwinning was natuurlijk fantastisch en mooi dat het veel aandacht kreeg in Nederland nadat het blijkbaar 33 jaar geleden was. Maar uiteindelijk moeten we gewoon verder", stelt Veijer nuchter vast. "Er staat een nieuw seizoen voor de deur met een hoger doel dan één overwinning, maar dat moet ik dan nog wel laten zien. Als ik uiteindelijk in de top-vijf eindig, heb ik het denk ik goed gedaan."

In zijn eerste seizoen heeft Veijer veel geleerd. "Ik ken nu alle circuits en ook al heb ik niet zoveel moeite om nieuwe circuits te leren kennen, is het toch prettiger te weten hoe een baan rijdt. Ook weet ik nu hoe de toprijders een race opbouwen en hoe ze vechten in met name het laatste deel van een race. Daarnaast weet ik nu de manier van rijden en trucjes van bepaalde rijders, zodat je er beter rekening mee kunt houden."

Fysiek in orde

Veijer is tevreden over zijn voorbereiding. De coureurs werkten vorige week in het Spaanse Jerez een aantal testdagen af. "Ik ben fysiek in orde, heb het grootste deel van de winter in Barcelona doorgebracht en veel getraind. Zowel op de motor als ook op de fiets en in de gym."

"Tijdens de testen waren we de laatste dag vooral gefocust op de lange runs. Zowel op een zachtere als een hardere band voelde me ik tijdens beide lange runs best wel comfortabel. Ik kon mijn ronden vrij goed en alleen rijdend volbrengen. Dat geeft me het vertrouwen dat we een goede test hebben gehad. Ik sta er goed voor."