Twee zwaluwen blijken inderdaad geen zomer: zwak FC Emmen onderuit in Venlo

VOETBAL - Even had FC Emmen de hoop toen scheidsrechter Laurens Gerrets vlak voor tijd, bij een 1-0 stand voor VVV-Venlo, naar de penaltystip wees. Vicente Besuijen ging naar de grond en ondanks het zeer matige spel leek de Drentse ploeg alsnog met een punt uit De Koel te vertrekken. Maar niets bleek minder waar. Gerrets, die zelf op vijf meter van situatie stond, liet zich overrulen door zijn assistent, die op minstens veertig meter afstand stond.

Geen penalty, geen gelijkmaker en in de blessuretijd besliste invaller Pepijn Doesburg het duel tussen twee ploegen die hopen op de deelname aan de play-offs in het voordeel van de geelhemden: 2-0.

Plek gezakt

Geen schim van ploeg die Willem II versloeg

Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat Emmen op basis van het spel vanavond in Limburg dat toetje ook niet verdient. De formatie van Fred Grim was geen schim van de ploeg die een week geleden met 2-0 won van koploper Willem II. De Amsterdamse oefenmeester gaf, volgens het principe 'never change a winning team', dezelfde elf spelers opnieuw een basisplaats, maar eigenlijk betaalde niemand dat vertrouwen terug.

Over de eerste helft valt nauwelijks iets te melden. Alleen Vicente Besuijen dook gevaarlijk op voor VVV-doelman Delano van Crooij. Voor de rest was het vooral slordig, slap en fantasieloos. Ook de thuisploeg bakte er niets van, zodat het halverwege volstrekt logisch 0-0 stond.

Fout Oelschlägel

Een fout van doelman Eric Oelschlägel, die bij een corner volledig mistastte, leidde vijf minuten na de pauze de 1-0 in. Spits Michail Kosidis profiteerde dankbaar, door in tweede instantie (zijn eerste inzet kwam nog op de lat) snoeihard raak te schieten.

Wissels

Grim besloot in de absolute slotfase nog een extra centrumspits te brengen (in de persoon van Parzyszek). Er kwam één kans, maar Pouwels leek vooral te schrikken van doelman Van Crooij die de bal volledig verkeerd inschatte. In plaats van raak te koppen ging de bal via de schouder van de boomlange spits over de goal.