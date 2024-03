Vicente Besuijen: 'Die makker aan de zijkant had echt wat tegen mij'

VOETBAL - Nee, het was niet goed. Sterker nog, het was heel slecht wat FC Emmen in Venlo op de mat legde. Toch voelde de Drentse club zich ook bestolen in De Koel. Scheidsrechter Gerrets wees in minuut 83 naar de penaltystip, na een sliding van Simon Janssen. Vicente Besuijen ging naar de grond en stond al klaar om het buitenkansje te verzilveren. "Maar toen riep die makker aan de zijkant dat het 200 procent geen strafschop was en dat terwijl de scheidsrechter op twee meter van de situatie stond. Leg mijn maar uit hoe hij van achteren die situatie beter kon beoordelen."

"Of het een penalty was, vraag je? Natuurlijk. Anders had ik die bal toch gewoon binnengeschoten. Ik was veel sneller dan hem. Hij speelde misschien wel de bal, maar hij raakte ook mij. Die assistent-scheidsrechter had iets tegen mij. Dat begon al in de rust. Toen begon hij me al uit te dagen na een opmerking van mij."

'Qua inzet was niet goed'