Sofie van Rooijen (21) pakt eerste UCI-zege in Drentse Acht van Westerveld

WIELRENNEN - Sofie van Rooijen (21) uit het Gelderse Driel heeft vanmiddag in Dwingeloo de Drentse Acht van Westerveld gewonnen. Het was haar eerste UCI-zege in haar carrière.

De renster van het VolkerWessels Women's Pro Cyclingteam werd door een goede lead-out van haar ploeggenotes keurig gelanceerd voor de sprint. Vijf van de zes vrouwen van VolkerWessels maakten deel uit van de beslissende kopgroep van 24 vrouwen.

In de sprint hield Van Rooijen de Italianen Chiara Consonni en Rachele Barbieri achter zich.

Geen politie-inzet

Omdat de politie Noord-Nederland niet langer haar medewerking wil verlenen aan het begeleiden van wielerkoersen reden de vrouwen vandaag op een aangepast parcours. Na de start in Dwingeloo werd koers gezet richting Ansen waar de vrouwen zeven omlopen van zestien kilometer tussen Ansen, Oosteinde en Havelte reden.

Al onderweg naar Ansen in de eerste negen kilometer, kwam er al tekening in de strijd en viel het peloton in stukken uiteen. Uiteindelijk bleven daar 24 rensters van voren van over.

Anniek Mos uit Ruinen won de eerste premiesprint van de koers en kon lang het tempo in de kopgroep volgen, maar moest in de laatste omloop capituleren.

