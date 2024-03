Fred Grim: 'We hebben geen surplus aan kwaliteit, wij moeten keihard knokken voor resultaten'

"Dit duel verdiende helemaal geen winnaar. We wisten dat we er niet continu goed druk op zouden kunnen krijgen, maar aan de andere kant gaven we ook niets weg. Dan gaat het om de lange adem, maar krijgen we op uiterst knullige wijze (een fout van Oelschlägel bij een corner) kort na rust een goal tegen. Vanaf dat moment verandert het duel, want dan moeten wij het spel maken. En in dat spel hadden we verfijnder moeten zijn. In de passing en in de afronding van de paar kansen die we kregen", aldus Grim.