Borger ziet rood maar wint wel topper van FC Assen

VOETBAL - De topper in de 4e klasse F tussen SV Borger en FC Assen leverde een overwinning op voor Borger. De ploeg van trainer Arne Joling won overtuigend met 4-0, maar eindigde de wedstrijd met negen spelers na twee rode kaarten.

Door de overwinning passeert Borger Assen op de ranglijst en staat nu eerste met 30 punten uit 14 wedstrijden. FC Assen heeft een punt minder en een wedstrijd meer gespeeld. Nummers drie en vier, Hollandscheveld en SJS verloren, waardoor het een heerlijk weekend werd voor Borger.

Hamming test de lat

De beginfase was voor de gasten uit Assen. Jarno Hamming testte twee keer de Borger lat. Eerst krulde de middenvelder de bal, uit een vrije trap, op de kruising om, na 25 minuten spelen, met een afstandsschot weer de lat boven doelman Mark Wolbers te raken. Daarna kwam ook Borger wat beter in de wedstrijd en kreeg de thuisploeg ook een paar kansen, zonder dat het wist te scoren. Tien minuten voor rust leek Hamming op weg naar de 0-1, maar dit keer schoot hij de bal, oog in oog met Wolbers, naast.

Negentien seconden

Na een 0-0 ruststand begon Borger furieus aan de tweede helft. Na nog geen twintig seconden strafte Floris Hiddink matig uitverdedigen genadeloos af. Hiddink onderschepte een pass door het midden om even later de bal, vanaf een met of twintig, binnen te schieten. FC Assen doelman Jarno Damhuis kon de 1-0 niet keren. SV Borger rook bloed en drukte door. Amper zes minuten na de 1-0 verdubbelde de thuisclub de score. Dylan Berghuis promoveerde een steekbal van Gijs Roda tot de 2-0. Vijf minuten later stond zelfs de 3-0 op het scorebord. Dit keer was het Hendrik Gustin die de trekker overhaalde.

Twee keer rood

FC Assen leek verslagen, maar een kwartier voor tijd kreeg Roda zijn tweede gele kaart. De spits gaf de bal, buiten het veld, een klein tikje. Scheidsrechter Wenting was onverbiddelijk en oordeelde spelbederf en trok geel en dus rood. Vier minuten later trok Wenting direct rood. Tim Edens was te laat met zijn sliding op de bal en raakte Hamming van achteren. En dus moest SV Borger het restant van de wedstrijd met twee spelers minder afwerken.