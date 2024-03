Strijd om het kampioenschap ligt volledig open in 3D

VOETBAL - De spanning is om te snijden bovenin de 3e Klasse D. Be Quick'28 is op doelsaldo nog steeds koploper, maar Vitesse'63 is qua punten (35) op gelijke hoogte gekomen. Nummer drie FC Meppel volgt met 32 punten op zeer korte afstand, waarmee de titelstrijd nog lang niet is beslist.

Vitesse'63 won thuis met 3-1 van De Weide. Frits ten Kate nam zijn ploeg met drie treffers in de eerste helft bij de hand. Mitchell Lugtenberg, die op slag van rust rood pakte, deed na een half uur spelen nog wel iets terug, maar dat zorgde niet voor de ommekeer in Koekange. Ook Vitesse'63 moest in de slotfase met tien man verder nadat Ruben Westert rood zag, maar daarmee kwam de overwinning niet meer in gevaar voor de ploeg van trainer Klaas Mijnheer.

FC Meppel deelde koploper Be Quick'28 voor eigen publiek met een 4-0 overwinning een stevige tik uit. Luca Broers bracht FC Meppel in de eerste helft aan de leiding en in de tweede helft schroefden Hugo Bisschop en Mick van Laere de score verder omhoog. Be Quick'28 moest tien minuten voor tijd met tien man verder nadat Milan Scheffer rood pakte. In dat tijdsbestek wist Van Laere nog eenmaal het net te vinden voor de ploeg van trainer Arjan Bosschaart. Of het lek daarmee boven is voor FC Meppel wilde Bosschaart niet zeggen, maar de punten waren meer dan welkom.