Titelstrijd in 3D ligt volledig open: FC Meppel klopt koploper, Vitesse'63 verslaat De Weide

FC Meppel deelde koploper Be Quick'28 voor eigen publiek met een 4-0 overwinning een stevige tik uit. Luca Broers bracht FC Meppel in de eerste helft aan de leiding en in de tweede helft schroefden Hugo Bisschop en Mick van Laere de score verder omhoog. Be Quick'28 moest tien minuten voor tijd met tien man verder nadat Milan Scheffer rood pakte. In dat tijdsbestek wist Van Laere nog eenmaal het net te vinden voor de ploeg van trainer Arjan Bosschaart. Of het lek daarmee boven is voor FC Meppel wilde Bosschaart niet zeggen, maar de punten waren meer dan welkom.