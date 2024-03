2J: Koploper Noordscheschut morst punten, LTC laat het liggen en Achilles 1894 verslaat hekkensluiter

LTC onderuit

LTC leed een gevoelige 3-2 nederlaag tegen laagvlieger FC Lewenborg. Na een 2-2 ruststand, dankzij treffers van Romano Djababoe en Noel Bacuna, ging de thuisploeg in de tweede helft alsnog voor de bijl. Daarmee kon de formatie van trainer Germain Beck dus geen goed vervolg geven aan de knappe serie na de winter. Na vier gelijke spelen en twee zeges waren de groenhemden afgelopen woensdag (na de 0-2 zege bij FC Surhústerfean) geklommen naar de tweede plaats. Die tweede plek is na vandaag de vierde plek op de ranglijst.

Belangrijke zege Achilles 1894

Drenthina en Hoogeveen spelen gelijk

Stand

De eerste plek in 2J is nog altijd voor Noordscheschut met 35 punten uit 17 wedstrijden. LTC bivakkeert op de vierde plek met 31 punten uit 18 wedstrijden. Drenthina staat een plek lager met een punt minder, maar heeft 17 duels gespeeld. Achilles 1894 is op de negende plek terug te vinden in het rechterrijtje met 22 punten uit 17 wedstrijden. Voor Hoogeveen is het zaak om punten te pakken. De nummer twaalf verzamelde 16 punten uit 17 duels en staat daarmee nog altijd met beide benen in de gevarenzone.