2J: Koploper Noordscheschut morst punten op Friese bodem

Nummer vier LTC leed een gevoelige 3-2 nederlaag tegen laagvlieger FC Lewenborg. Na een 2-2 ruststand, dankzij treffers van Romano Djababoe en Noel Bacuna, ging de thuisploeg in de tweede helft alsnog voor de bijl. Achilles 1894 deed wat het moest doen door hekkensluiter SV Bedum voor eigen publiek met 4-2 te verslaan. Ferdi Hidding (tweemaal), Remy Klaassens en Leon Regtop waren trefzeker voor de ploeg die dankzij de overwinning op de negende plek staat. De confrontatie tussen Drenthina en Hoogeveen kende geen winnaar: 1-1. Sander van Veen bracht Hoogeveen na tien minuten nog wel aan de leiding, maar Sem Hendriks had kort na rust het juiste antwoord namens Drenthina.

De eerste plek in 2J is nog altijd voor Noordscheschut met 35 punten uit 17 wedstrijden. LTC bivakkeert op de vierde plek met 31 punten uit 18 wedstrijden. Drenthina staat een plek lager met een punt minder, maar heeft 17 duels gespeeld. Achilles 1894 is op de negende plek terug te vinden in het rechterrijtje met 22 punten uit 17 wedstrijden. Voor Hoogeveen is het zaak om punten te pakken. De nummer twaalf verzamelde 16 punten uit 17 duels en staat daarmee nog altijd met beide benen in de gevarenzone.