Kasseienomloop van Exloo beslist door Elmar Abma

''Het was werkelijk waar fantastisch! We hebben twee hele mooie wedstrijden gezien en het weer was ook erg mooi, al kan deze wedstrijd met slecht weer natuurlijk nog heroïscher worden. Als ik erop terugkijk denk ik dat we het als organisatie goed hebben neergezet, maar er blijven altijd onderdelen voor verbetering vatbaar. Zo kunnen we verkeersregelaars nog beter instrueren en het zou mooi zijn als er volgend jaar nog meer motorrijders zijn die de koers kunnen begeleiden.''

De junioren begonnen met een koers over 108 kilometer. Daarna was het de beurt aan de elite- en beloftenrenners over een afstand van 144 kilometer met een spannende ontknoping. ''Het was op het laatst echt een slachtveld, want het peloton brak in vijf stukken. Ik denk dat Abma de terechte winnaar is geworden, want hij reed op het laatst anderhalve ronde alleen. We zijn blij dat we deze editie konden houden, want je hebt hier alle ingrediënten die nodig zijn om een topevenement neer te zetten.''