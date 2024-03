Topschutters van Drenthe blijven scoren, MSC neemt punten mee uit Hasselt maar laat dinerbon achter voor levensredder

VOETBAL - Met twee goals had Yorick Zweerink weer een belangrijk aandeel in de dertiende zege van het seizoen voor Bargeres. De koploper in de 5e klasse F bleef door de 0-6 zege bij NWVV foutloos en is met nog zeven duels hard op weg naar de titel.

Datzelfde geldt voor Zweerink en de topschutterstitel van Drenthe, al blijft de nummer 2 op de ranglijst - Maurice Kampman - redelijk in het spoor. De aanvaller van CEC (de nummer 2 in deze 5e klasse F) maakte er vanmiddag namelijk ook twee in het met 0-3 gewonnen duel bij Westerlee. Zweerink staat op 29 treffers, terwijl Kampman er 24 heeft gemaakt. De nummer 3, 4 en 5 op de ranglijst (Thijs Uineken van Witteveense Boys, Robin van der Tuin van vv Roden en Jos de Boer van Nieuw Buinen) komen morgen nog in actie. Zij staan op respectievelijk 22, 20 en 17 treffers tot nu toe.

Bargeres foutloos op weg naar de titel?

Bargeres heeft dus nu 39 punten uit 13 duels, terwijl CEC op zes punten achterstand volgt. Er zijn dit seizoen nog zeven wedstrijden te spelen voor beide Drentse clubs.

MSC blijft ongeslagen en bezorgt held dinerbon

MSC bleef vanmiddag ongeslagen in de 4e klasse A. De 0-1 zege bij Olympia'28, door een treffer van Bjorn Lefferts in de 72e minuut, betekende dat Meppeler de koppositie in deze klasse weer overnam van VHK. MSC heeft nu 36 punten uit 14 duels, terwijl VHK er 34 uit 15 verzamelde.