HZVV laat Oranje Nassau ontsnappen in topper: Zomer mist strafschop

VOETBAL - De topper in de 1e klasse J tussen HZVV en Oranje Nassau leverde geen winnaar op en daarmee waren de bezoekers uit Groningen het meest content. De Hoogeveners waren met name in de tweede helft beter dan de koploper, maar verzuimden het overwicht uit te drukken in de score.

Dat lag deels aan een ijzersterk keepende Erwin Heidekamp, maar ook aan HZVV zelf. Zelfs een strafschop was niet aan de ploeg van trainer Bram Freie besteed. Alex Zomer had het cadeautje van scheidsrechter Sam Tyler, na een duikeling van HZVV-aanvaller Jens van Rooijen, uit kunnen pakken maar faalde. "Normaal schiet ik altijd hoog raak, maar ik raakte 'm niet goed", baalde Zomer. "We hadden deze pot echt moeten winnen. Zonde. Ik ben ervan overtuigd dat als ik die bal had binnengeschoten we met 3-0 hadden gewonnen."

Zomer stak terecht de hand in eigen boezem, maar er waren na de gemiste strafschop meer HZVV'er die de trekker hadden kunnen overhalen. Zo schoot Tom Simons - die door Yoran Popovic na een faaie actie werd bediend - wild over, zag Popovic een eigen poging geblokt worden en schoot Gabriel Fernando over de goal van Heidekamp.

Weer overruled een assistent-scheidsrechter de arbiter: geen strafschop

Het meest besproken moment van de verder redelijke vlakke eerste helft was een penaltymoment voor de bezoekers, na een handsbal van Jan Hup. Tyler had al gefloten voor een strafschop, maar werd overruled door asssistent-scheidsrechter Martijn Brondijk. Hij zag dat de corner van Oranje Nassau via de voet en het bovenbeen van Hup tegen diens arm kwam. Geen strafbaar hands derhalve en dus keerde Tyler zijn beslissing terug. Het was niet de eerste keer dit weekend dat een arbiter werd teruggefloten door een vlagger. Gisteren bij FC Emmen werd ook al een toegekende strafschop geannuleerd op basis van de waarneming van de assistent-scheidsrechter.

Oranje Nassau blijft koploper, HZVV nog altijd minste verliespunten