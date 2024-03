Olhaco hard onderuit in Sneek; Sudosa Desto veel te sterk voor Hengelo

VOLLEYBAL - Olhaco ging in de Topdivisie op bezoek bij VC Sneek en ging met 3-1 onderuit. Sudosa Desto ontving Hengelo en pakte de volle winst: 3-0.



Olhaco wist op voorhand dat het in Sneek een zware confrontatie te wachten stond, maar de formatie van trainer Xander Arling kreeg, op de derde set na, weinig tot geen grip op de wedstrijd. ''We hadden een complete offday. Zij staan tweede en wij staan laatste. Dat weet je vooraf, maar wij kregen heel weinig voor elkaar. In de derde set begonnen we goed en wonnen we ook, maar in de vierde set schakelden zij er een tandje bij en werden we volledig weggespeeld.''