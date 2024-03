Joël Zweerink schiet DZOH langs WKE'16

VOETBAL - In de 1e klasse J heeft DZOH de derby tegen WKE'16 gewonnen. Op Sportpark Grote Geert werd het 1-2. Joël Zweerink was de grote man aan de kant van de bezoekers, hij scoorde beide doelpunten.

DZOH schoot uit de startblokken. Na amper twee minuten spelen kreeg Joël Zweerink de eerste kans, maar zijn poging ging naast. Drie minuten later was Aron Timmerman dichtbij de 0-1, maar het afstandsschot van hem werd uitstekend gekeerd door doelman Wim Kok.

WKE'16 won zes dagen geleden met ruime cijfers van VKW (1-4), onder meer dankzij twee treffers van Djairo Fik. Maar tegen DZOH had de ploeg van Björn Zwikker het lastig in de openingsfase. Veel grote kansen kreeg de thuisploeg niet. De grootste kans was voor Fik, maar zijn kopbal belandde in de handen van Diederik Bangma.

DZOH al snel op voorsprong

DZOH, dat vorige week nog met 0-3 verloor van PKC'83, was de betere ploeg in de eerste helft. Na tien minuten spelen kwam de ploeg van Karlo Meppelink dan ook terecht op voorsprong. Vanaf de rechterkant gaf Max Heijnen een prima voorzet en uiteindelijk schoot Joël Zweerink de bal in het doel: 0-1.

Niet veel later was DZOH dichtbij de 0-2, maar dit keer ging de bal er niet in. WKE'16 werd gedurende de eerste helft wel wat sterker. Fik probeerde het na twintig minuten eens van afstand, maar schoot recht op Bangma af. Twee minuten later werd een treffer van de spits terecht afgekeurd vanwege buitenspel.

Djairo Fik weer trefzeker voor WKE'16

Maar vijf minuten voor rust was het wel raak voor de thuisploeg. Een lange bal van achteruit werd door de defensie van DZOH niet goed ingeschat en Fik benutte zijn snelheid uitstekend. Heel koel schoot hij de bal langs Bangma en daarmee bepaalde hij de ruststand op 1-1.

In de tweede helft was de eerste mogelijkheid voor WKE'16. Fik omspeelde de keeper, maar kwam daarna te ver aan de zijkant terecht om goed op doel te kunnen schieten. Even later was de thuisploeg wederom dichtbij en doelpunt, maar het schot van aanvoerder Henk Bakker werd gekeerd door de goed keepende Bangma.

Zweerink de grote man bij DZOH

Bij DZOH, dat voor volgend seizoen keeper Stefan van der Lei heeft vastgelegd, ging het in de tweede helft een stuk moeizamer dan in de eerste helft. Toch kwamen de bezoekers na 70 minuten spelen opnieuw op voorsprong. Bij WKE'16 ging Damiën Zwikkers in de fout, hij verslikte zich in z'n tegenstander Bjorn Jansen. Die gaf de bal vervolgens goed voor en weer was de 24-jarige Joël Zweerink trefzeker: 1-2.

WKE'16 probeerde in de slotfase van alles om op gelijke hoogte te komen. Er werd volop gewisseld bij de thuisploeg, maar zonder resultaat. Uiteindelijk was Jochem Scholten nog het dichtst bij de 2-2, zijn schot van afstand ging echter over het doel heen.

In de blessuretijd had Zweerink namens DZOH nog zijn derde van de avond moeten maken. Voor open doel schoot hij naast, direct daarna klonk het eindsignaal van de scheidsrechter. Zo bleef het dus bij 1-2.

Voor DZOH drie belangrijke punten in de strijd om de bovenste plaatsen, want eerder op de dag speelde koploper Oranje Nassau met 0-0 gelijk tegen HZVV.

DZOH klimt naar plek 2

Door de zege is DZOH geklommen naar de tweede plaats in de 1e klasse J. De ploeg van Karlo Meppelink heeft nu 29 punten uit 16 wedstrijden, twee punten minder dan Oranje Nassau. WKE'16 staat met 17 punten uit 16 duels op de tiende plaats.