Hurry Up sluit af met nederlaag in Volendam

Een terechte einduitslag vertelde trainer Sven Hemmes na afloop, want Hurry kwam iets te laat op stoom in Volendam. ''We hebben echt goed gespeeld. We spelen uit sowieso iets minder dan thuis, maar dit was een wedstrijd waarin het echt beter ging, alleen begon het te laat echt goed te draaien aan onze kant. Ik hoop dat dit een opmaat is richting de play-offs, want dan moeten we er staan. De spelers krijgen nu eerst een weekje vrij en daarna gaan we volop in voorbereiding.''