Sudosa-Desto ziet zicht op topposities verdwijnen

VOLLEYBAL - Het is Sudosa-Desto niet gelukt om bij te blijven in de strijd om de topposities in de A-poule. VC Sneek was gisteravond in Friesland met 3-0 te sterk.

Door deze nederlaag verliest Sudosa-Desto voor de derde keer op rij in de A-poule.

Landskampioenschap

Hoewel de kansen op directe plaatsing voor de halve finale om het landskampioenschap lijken te vervliegen, is er nog hoop voor de Asser dames. De bovenste twee ploegen in de A-poule, plaatsen zich direct voor de halve finale. De nummers drie en vier van de A-poule spelen een extra ronde, een kwartfinale, tegen de twee beste teams van de B-poule. De winnaars daarvan plaatsen zich dan alsnog voor de halve finale. De strijd om het landskampioenschap is dus nog niet voorbij.

Weerstand

VC Sneek zette vanaf het begin flink druk en snelde naar een voorsprong van 11-4. Ondanks een knappe terugkeer van Sudosa-Desto naar 21-19 en 23-22, greep de thuisploeg uiteindelijk de setwinst met 25-22.

In de tweede set bood Sudosa-Desto meer weerstand. Het begin ging gelijkop. Maar uiteindelijk sloeg Sneek het beslissende gaatje naar 21-16, wat resulteerde in een overwinning van 25-20.

Kansloos

In de derde set was Sudosa-Desto kansloos tegen de volleybalgrootmacht uit Sneek. Met tussenstanden van 13-6, 18-7 en 23-10 was het duidelijk dat de thuisploeg op weg was naar een 3-0 zege, die ze uiteindelijk dan ook met 25-11 behaalden. Door deze nederlaag verliest Sudosa-Desto voor de derde keer oprij in de A-poule.

Stand

Na drie speelrondes staat Apollo bovenaan in de A-poule met 10 punten. Apollo uit Borne wist gisteravond met 3-0 te winnen van VC Zwolle. VC Sneek staat op de tweede plaats met slechts één punt minder. Het verschil met de rest van de A-poule is echter aanzienlijk: Sudosa-Desto staat op drie punten en Zwolle op twee.