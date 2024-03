Lorena Wiebes wint Ronde van Drenthe voor vierde keer op rij

WIELRENNEN - Lorena Wiebes heeft vanmiddag voor de vierde keer op rij de Ronde van Drenthe gewonnen. Wiebes reed vlak voor de finish met overmacht weg van Elisa Balsamo en kwam als eerste over de streep.

De start van de Ronde van Drenthe vond vanmiddag rond 13:45 uur in Beilen plaats. Een aangepaste ronde omdat door te weinig politie-inzet en de mileuregels dit jaar op een gesloten parcours op en rond de Col du VAM gereden moest worden. Ook was de finish dit jaar niet in Hoogeveen, maar bovenop de VAM-berg.