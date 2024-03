2I: Rolder Boys profiteert van misstap Roden

Rolder Boys, de nummer twee in 2I, deed wat het moest doen tegen hekkensluiter HOVC en won op eigen veld met 3-0. In de eerste helft scoorden Toine Slor en Per Kirchhoff de doelpunten voor de ploeg van trainer Rick Slor. In de slotfase bepaalde Sander Jansen de eindstand op 3-0.