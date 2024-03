Geen schokeffect in Erica: SC Erica onderuit tegen Bon Boys

VOETBAL - Van een schokeffect was bij SC Erica geen sprake tegen Bon Boys in de 2e Klasse H. Nadat de club en trainer Johan Oldekamp afgelopen donderdag besloten om de samenwerking eerder te beëindigen dan gepland, eindigde de confrontatie met Bon Boys in een 1-0 nederlaag.

Assistent-trainer Anco Jongsma neemt voorlopig de honneurs waar bij de tweedeklasser totdat een opvolger bekend is. Tegen koploper Bon Boys keek SC Erica al na ruim twintig minuten tegen een achterstand aan en deze werd in de eerste helft niet meer ongedaan maakt. In de tweede helft zette SC Erica alles op alles om de schade te repareren, maar tot een gelijkmaker leidde het niet. De eindstand stond halverwege al op het scorebord en daarmee incasseerde SC Erica de elfde nederlaag van het seizoen.

Ondanks de nederlaag zag voorzitter Jan Jeuring ook lichtpunten. ''Het feit wij de samenwerking met onze trainer hebben beëindigd zegt niets over de stand van zaken op de ranglijst. De chemie was er gewoon niet meer en dan breekt het moment vroeg of laat aan dat een goede samenwerking ten einde loopt. Ik heb tegen Bon Boys wel een strijdbare ploeg gezien en wij gaan er alles aan doen om onze huid zo duur mogelijk te verkopen. We willen hoe dan ook tweedeklasser blijven.''